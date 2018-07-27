Пропускная способность аэропорта "Петрозаводск" будет в три раза меньше заявленной

Планируемая Минтрансом Карелии пропускная способность аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец) в 1 млн. человек в год, втрое превышает технические параметры, предусмотренные документацией.

Это следует из технического задания к документации по аукциону для выбора подрядной организации, которая будет проектировать новый аэровокзал.

Во время недавнего визита в Петрозаводск премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, ему показали эскизный проект будущего аэровокзала. После этого Минтранс выпустил пресс-релиз, в котором сообщается, что "общая пропускная способность нового пассажирского терминала составит до 300 пассажиров в час и примерно один миллион человек в год".

В техническом задании указаны другие параметры - годовая пропускная способность 277 тыс. пассажиров.

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