Прорыв на водопроводе: в Карелии жители 115 домов остались без воды

В результате аварии на сетях водоснабжения произошло отключение воды в Суоярви, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня, 16 февраля, в 8.50 в результате аварии на сетях водоснабжения произошло отключение холодного водоснабжения в части Суоярви.

По информации МЧС, под отключение попали 115 домов, 460 человек, из них детей 175, школа, детский сад, 3 котельные.

«Причиной аварии стал прорыв на водопроводе диаметром 100 мм. Место прорыва определено. В котельных имеется запас воды. Работают в штатном режиме», — сообщили спасатели.

К аварийно-восстановительным работам привлечена бригада ООО «Гидроресурс». Для доставки питьевой воды населению привлечении машины из поселка Поросозеро Суоярвского района, а также водовозные машины из Петрозаводска.