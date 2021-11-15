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Прощай: сегодня не стало ветерана карельской журналистики Валентины Чаженгиной

Новости. Общество
15:10, 22 Ноября 2021
фото: © Ирина Ларионова / «Лицей»

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Валентина Никитична Чаженгина умерла сегодня ночью в больнице.

Валентина Чаженгина после окончания Петрозаводского университета работала в разных СМИ республики. Везде ее ценили как незаменимого сотрудника — за аналитический склад ума, обширные познания, острое перо. Ее независимость в суждениях, абсолютная честность не могли не вызывать уважения, пишет интернет-журнал "Лицей".

Последние 11 лет своей жизни Валентина провела в «Лицее». Ее публикации неизменно привлекали внимание, часто отмечались наградами профессиональных конкурсов. 

Но профессиональные награды, как отмечают коллеги, Валентину Никитичну  совершенно не интересовали. Она никогда не приходила на награждение, отказывалась от званий, не любила, когда ее хвалили.

"Прощай, дорогой наш друг! Будем помнить, пока живы. Спасибо тебе за всё. Искренне соболезнуем родным, друзьям, близким и всем, кто знал и любил Валентину Никитичну Чаженгину", - написали коллеги по журналисткому цеху.

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