Прощание с общественником Александром Ржановским пройдет в Петрозаводске

Определили дату и место прощания с основателем общественной организации «Заонежская Сторона».

Отпевание заонежского общественника Александра Ржановского состоится в Петрозаводске 4 июня с 12:50 до 13:40 в Александро-Невском кафедральном соборе. Об этом сообщили в музее-заповеднике «Кижи».

Прощание с общественником пройдет там же с 13:40 до 14:00. В музее добавили, что после прощания будет нужна помощь четырех мужчин для переноски гроба от храма до катафалка.

Напомним, Александр Валерьевич ушел из жизни 30 мая.