Прощание с погибшим на Донбассе гранатометчиком из Карелии пройдет в четверг в Сегеже

Траурная церемония прощания с Василием Дзекуновым, погибшим в ходе спецоперации на Украине, состоится у Дома культуры в Сегеже.

В четверг, 7 апреля, Карелия простится с ефрейтором, гранатометчиком мотострелкового батальона Василием Дзекуновым. Назначенная на 6 апреля торжественная церемония не состоялась из-за непогоды.

«По причине сложных погодных условий и запрета на движение воздушных судов в некоторых районах Северо-Запада траурная церемония прощания с Василием переносится. Прощание состоится 7 апреля 2022 года в 11:00 часов у Дома культуры (ул. Советская)», — пишет глава администрации Сегежского района Марина Гусева на своей странице в соцсети.

Гусева сообщила, что семья героически погибшего защитника получит все предусмотренные правительством России и правительством Карелии выплаты.

«Церемония прощания будет организована уполномоченными органами без привлечения средств с семьи», — отметила глава района.

Напомним, сегежанин Василий Дзекунов, гвардии ефрейтор, гранатометчик мотострелкового батальона, служил по контракту в Ленинградской области. Он стал шестым бойцом из Карелии, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

«Погиб при исполнении воинского долга на Донбассе», — сообщал глава Карелии Артур Парфенчиков 30 марта.

Напомним, число погибших на Украине военнослужащих из Карелии достигло семи человек. Ушли из жизни Роман Грудов, у которого остались жена и маленькие дети; Кирилл Некрасов, Никита Ерошкин, Павел Самохин, Егор Терзи, Василий Дзекунов и Андрей Гришин.