Сразу несколько температурных рекордов было установлено прошедшим летом

В Гидрометцентре Карелии подвели итоги лета 2022 года.

Лето 2022 года, не став самым аномально теплым сезоном, отличилось несколькими рекордами жары.

Средняя температура лета составила 17,4℃ ℃ — в этом отношении нынешнее лето уступило сезонам 1972, 2010 и особенно 2021 года с его средней температурой +18,0℃,

Июнь 2022 года не порадовал теплом, лишь на 1,2℃ превысив климатическую норму. Для июля было характерно погодное многообразие: от жарких солнечных дней до ливней с грозами, града и даже прохладной погоды. По значению среднемесячной температуры июль превысил многолетние показатели от 1,8 до 2,5℃.

Аномально жарким неожиданно оказался август. Среднемесячная температура воздуха оказалась на 3,3℃ выше нормы, а в середине месяца температурный фон превысил средние значения и вовсе на 7-9℃. В августе в Карелии трижды были обновлены исторические рекорды температуры: 17, 19 и 20 августа оказались самыми жаркими за всю историю наблюдений.

При этом оборвалось лето внезапно. Атлантический вихрь резко принес в Карелию вместо летней жары дождливую холодную осень, а на некоторых территориях на юге республики только за один день 31 август выпало до половины месячной нормы осадков.

Напомним, синоптики также рассказали, какая погода ждет Карелию в сентябре.