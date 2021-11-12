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«Прошло девять дней, как не было тепла, так и нет»

Новости. Общество
14:03, 10 Января 2022
фото: страница Валентины Сукотовой в ВК

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Главу администрации Медвежьегорского района Карелии призвали вмешаться в ситуацию в заонежском селе Великая Губа, где замерзают люди.

Руководитель общественной организации «Заонежье» Валентина Сукотова направила обращение главе администрации Медвежьегорского района Карелии Максиму Антипову с просьбой вмешаться в ситуацию в заонежском селе Великая Губа. Как сообщила общественница, жители нескольких благоустроенных домов села и постояльцы дома ветеранов замерзают из-за аварии в местной котельной, которая произошла еще в первый день нового года.

«Жители села сразу стали бить тревогу, сообщив о происходящем в единую диспетчерскую службу Медвежьегорска. Прошло девять дней, как не было тепла, так и нет до сих пор. Проблема не ликвидирована», - говорится в обращении к главе районной администрации.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Д.Ю
2022-01-10 14:56:29
Потому что в каждом министерстве "специалисты", с погонами и без, поэтому и подготовка такая к зиме.

Министр по транспорту даже не в курсе, что дорога в Суоярви не федеральная.

А мы хотим улучшений, откуда им взяться?
кир
2022-01-10 14:14:58
У нас цивилизация каждодневных аварий. :)
Гость
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