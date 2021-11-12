Главу администрации Медвежьегорского района Карелии призвали вмешаться в ситуацию в заонежском селе Великая Губа, где замерзают люди.

Руководитель общественной организации «Заонежье» Валентина Сукотова направила обращение главе администрации Медвежьегорского района Карелии Максиму Антипову с просьбой вмешаться в ситуацию в заонежском селе Великая Губа. Как сообщила общественница, жители нескольких благоустроенных домов села и постояльцы дома ветеранов замерзают из-за аварии в местной котельной, которая произошла еще в первый день нового года.

«Жители села сразу стали бить тревогу, сообщив о происходящем в единую диспетчерскую службу Медвежьегорска. Прошло девять дней, как не было тепла, так и нет до сих пор. Проблема не ликвидирована», - говорится в обращении к главе районной администрации.