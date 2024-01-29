Прошлой ночью с одной из улиц Петрозаводска вывезли 13 самосвалов снега

Накануне уборочных работ проинформировали автолюбителей.
Как сообщили в паблике, ночная смена фронтального погрузчика в Петрозаводске началась с очистки тротуара по улице Мерецкова.
Накануне уборки снега в ГИБДД карельской столицы проинформировали автолюбителей о предстоящих мероприятиях.
Были произведены работы по расчистке и вывозу снежных масс с тротуаров, а также автостоянок.
С участка вывезли порядка 13 КамАЗов, загруженных снегом.
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