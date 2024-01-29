Прошлой ночью с одной из улиц Петрозаводска вывезли 13 самосвалов снега

Накануне уборочных работ проинформировали автолюбителей.

Как сообщили в паблике ООО «Кондопожское ДРСУ», ночная смена фронтального погрузчика в Петрозаводске началась с очистки тротуара по улице Мерецкова.

Накануне уборки снега в ГИБДД карельской столицы проинформировали автолюбителей о предстоящих мероприятиях.

Были произведены работы по расчистке и вывозу снежных масс с тротуаров, а также автостоянок.

С участка вывезли порядка 13 КамАЗов, загруженных снегом.