Просроченным сыром и сомнительной рыбой торговали в гипермаркетах в Петрозаводске

Россельхознадзор обнаружил нарушения в магазинах торговой сети «Лента».

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора провели плановую выездную проверку магазинов торговой сети ООО «Лента», расположенных в Петрозаводске, сообщили в ведомстве.

Так, в гипермаркете на улице Ленинградской продавались творожные сырки с истекшим сроком годности, рыба с нарушением условий хранения и с отсутствием на маркировке даты производства и сроков годности. На складе магазина хранился лосось без маркировки информации о дате выработки, сроках годности и условиях хранения.

В магазине на Комсомольском проспекте продавалась путассу без маркировки, а также сыр с истекшим сроком годности.

Выявленная в гипермаркетах Петрозаводска продукция с истекшим сроком годности и с нарушениями требований к маркировки была снята с реализации.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске торговали семечками с опасным сорняком.