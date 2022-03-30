Просроченным сыром и сомнительной рыбой торговали в гипермаркетах в Петрозаводске

Россельхознадзор обнаружил нарушения в магазинах торговой сети «Лента».
Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора провели плановую выездную проверку магазинов торговой сети ООО «Лента», расположенных в Петрозаводске, сообщили в ведомстве.
Так, в гипермаркете на улице Ленинградской продавались творожные сырки с истекшим сроком годности, рыба с нарушением условий хранения и с отсутствием на маркировке даты производства и сроков годности. На складе магазина хранился лосось без маркировки информации о дате выработки, сроках годности и условиях хранения.
В магазине на Комсомольском проспекте продавалась путассу без маркировки, а также сыр с истекшим сроком годности.
Выявленная в гипермаркетах Петрозаводска продукция с истекшим сроком годности и с нарушениями требований к маркировки была снята с реализации.
Ранее сообщалось, в Петрозаводске торговали семечками с опасным сорняком.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание