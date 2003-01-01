Просрочки россиян по ипотеке и автокредитам выросли почти в два раза

Уровень просрочки по ипотеке и автокредитам за год вырос почти вдвое: до 95 млрд и 35 млрд рублей соответственно.
Объем просроченной задолженности россиян по целевым кредитам во втором квартале 2025 года вырос почти в два раза, пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
— Просрочки по ипотеке суммарно достигли 95 млрд руб. (+97% год к году), по автокредитам — 32 млрд руб. (+85%), — пишет издание.
В Центробанке газете подтвердили рост объема просрочек. Там добавили, что доля автокредитов с просрочкой более 90 дней достигает 4%, ипотечных кредитов — 1,1%.
Как пояснил регулятор, во второй половине 2023 года — первой половине 2024-го банки активно выдавали кредиты рискованным заемщикам, в автокредитовании также наблюдался всплеск продаж. В настоящий момент объем просрочек растет из-за вызревания ссуд, оформленных в этот период.
Тем не менее, заемщики по ипотеке и автокредитам как правило изначально более дисциплинированы и копят «подушку безопасности» перед оформлением ссуды, отметили в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Выход таких клиентов в просрочку означает, что они столкнулись с серьезными трудностями или ухудшением финансового положения.