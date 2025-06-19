«Прости, Чарльз», - в Петрозаводске удивились странному ремонту памятника Гаскойну

Памятник Чарлзу Гаскойну в центре карельской столицы обновили, заляпав краской камни.

Памятник одному из создателей сталелитейного дела в Петрозаводске, начальнику Олонецкий горных заводов Чарлзу Гаскойну покрасили. Но обновление получилось, мягко говоря, неоднозначным. Об этом написал на своей странице в соцсети известный в Петрозаводске общественник, поисковик Алексей Глушков

— Сегодня я был шокирован «обновленным» видом памятника Чарльза Гаскойна. Строгий, выдержанный в темных графитных тонах он превратился, благодаря криворуким малярам и вандалам-заказчикам, в ужасный, нелепый уголок парка, с заляпанными краской камнями постаменты и изгаженными барельефами, который назвать памятником язык не поворачивается, — написал Алексей.

Отдельно Глушков напомнил про отсутствие в городе главного архитектора и про тех, кто утверждал, что такая должность не нужна.

— Прости, Чарльз, мы все… — закончил известным выражением Алексей.