«Простимся с бойцом», - узнали о дате прощания с погибшим на СВО уроженце Карелии

Во вторник, 31 октября, Карелия простится с участником спецоперации из Сегежского района.
Глава администрации Сегежского района обратилась на своей странице в соцсети к местным жителям.
Марина Гусева сообщила жителям Сегежского района о том, когда состоится прощание с погибшим на СВО земляком.
Траурная церемония прощания со Смешенковым Евгением пройдет во вторник, 31 октября, с 11.00 часов на площади Мира перед Домом культуры.
«Он отдал свою жизнь за Родину. Простимся с бойцом завтра», — написала глава администрации.
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