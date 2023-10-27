«Простимся с бойцом», - узнали о дате прощания с погибшим на СВО уроженце Карелии

Во вторник, 31 октября, Карелия простится с участником спецоперации из Сегежского района.

Глава администрации Сегежского района обратилась на своей странице в соцсети к местным жителям.

Марина Гусева сообщила жителям Сегежского района о том, когда состоится прощание с погибшим на СВО земляком.

Траурная церемония прощания со Смешенковым Евгением пройдет во вторник, 31 октября, с 11.00 часов на площади Мира перед Домом культуры.



«Он отдал свою жизнь за Родину. Простимся с бойцом завтра», — написала глава администрации.