«Проститутка» взяла с жителя Петрозаводска 300 тысяч рублей и не приехала

После того как житель Петрозаводска остался без денег и без удовольствия было возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

Как стало известно «Столице на Онего», 35-летний петрозаводчанин в поисках любви решил пригласить домой девушку с низкой социальной ответственностью. Объявление о вожделенной красавице нашел в интернете и оставил заявку, перечислив все пожелания.

Через некоторое время ему перезвонил «администратор агентства» и сообщил, что стоимость заказанных услуг составит 6500 рублей, при этом необходимо оставить еще 19200 в качестве «страховки», которая будет являться гарантом, что с гостьей ничего не случится. Стоимость страхового взноса после успешного завершения заказа обещали вернуть.

Жаждущий любви петрозаводчанин через приложение банка перевёл деньги на указанный номер карты, но ему сообщили, что перевод отправлен не на тот счёт. Мужчина направлял деньги снова и снова, но каждый раз ему перезванивали и сообщали об ошибках. Опомнился он, когда посчитал, что перевёл 302 тысячи рублей, а исполнение желаний еще даже не началось.

На следующее утро, оставшись без денег и утех, он написал заявление в полицию.

В МВД Карелии нашему изданию подтвердили, что такое сообщение действительно поступило на днях в полицию Петрозаводска.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в правоохранительных органах.