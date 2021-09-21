«Просто подойти и обнять»: глава Карелии объяснил, что нужно пожилым людям

Глава Карелии Артур Парфенчиков в День пожилого человека поблагодарил соцработников, волонтеров и благотворительные организации за помощь старшему поколению.

Об этом он написал на своей странице Вконтатке.

«Хочу сказать спасибо всем, кто помогает представителям старшего поколения не чувствовать себя одинокими. Делает их жизнь интересной, создает комфортные условия. Это социальные работники, волонтеры, благотворительные организации. Одна из них фонд — „Память поколений“. Он оказывает поддержку многим социальным учреждениям республики. Так, например, накануне в наш Петрозаводский дом-интернат для ветеранов представители фонда доставили новое медицинское оборудование. Оно очень пригодится подопечным отделения милосердия, многие из которых маломобильные или полностью обездвижены», — написал губернатор.

По его мнению, пожилым людям нужна не только такая помощь

«Такая помощь очень важна, но не менее ценны для представителей старшего поколения забота и внимание, которую может дать им каждый из нас. Они не требуют материальных затрат. Достаточно зайти в гости, позвонить или просто подойти и обнять», — добавил Парфенчиков.