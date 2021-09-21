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«Просто подойти и обнять»: глава Карелии объяснил, что нужно пожилым людям

Новости. Общество
11:09, 01 Октября 2021
фото: архив, апрель 2019: В гостях у ветерана Великой Отечественной войны Анастасии Петровны Волынкиной © Артур Парфенциков / ВК

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Глава Карелии Артур Парфенчиков в День пожилого человека поблагодарил соцработников, волонтеров и благотворительные организации за помощь старшему поколению.

Об этом он написал на своей странице Вконтатке.

«Хочу сказать спасибо всем, кто помогает представителям старшего поколения не чувствовать себя одинокими. Делает их жизнь интересной, создает комфортные условия. Это социальные работники, волонтеры, благотворительные организации. Одна из них фонд — „Память поколений“. Он оказывает поддержку многим социальным учреждениям республики. Так, например, накануне в наш Петрозаводский дом-интернат для ветеранов представители фонда доставили новое медицинское оборудование. Оно очень пригодится подопечным отделения милосердия, многие из которых маломобильные или полностью обездвижены», — написал губернатор.

По его мнению, пожилым людям нужна не только такая помощь

«Такая помощь очень важна, но не менее ценны для представителей старшего поколения забота и внимание, которую может дать им каждый из нас. Они не требуют материальных затрат. Достаточно зайти в гости, позвонить или просто подойти и обнять», — добавил Парфенчиков.

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Комментарии

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Владимир11
2021-10-01 13:15:54
С праздником, ветераны! Здоровья!
Лана Текучева
2021-10-01 12:38:29
Занятные рассуждения! Чтобы так говорить надо жить со стариками. :)
Гриша
2021-10-01 11:54:41
Вечнонедовольным лишь бы ныть :)
David.
2021-10-01 11:51:17
"Денег нет, но вы держитесь, всего хорошего"- сказав эти слова нужно непременно крепко обнять... :)
Саныч
2021-10-01 11:47:12
Даже пенсий не надо. Лицемер.
German
2021-10-01 11:55:25
Саныч, как таких земля носит ?
stranger
2021-10-01 11:36:40
Предполагаю, пожилых людей так крепко обняли ЖКХ, продовольственные и промтоварные сети, аптеки, что у них трещат по швам кошельки.
User
2021-10-01 11:24:11
То антиковидные меры, социальная дистанция и все такое, то "подойти и обнять". Это вообще как?! :) Вы уж "или крестик снимите, или трусы наденьте"(с).
Козьма
2021-10-01 11:19:11
А как быть с дистанцией и вирусом . Опять не туда унесло . денег бы им дал лучше .
Вася
2021-10-01 11:13:30
Симоньян объяснила пенсионерам, почему они должны быть довольны маленькими пенсиями
Главный редактор телеканала «Russia Today» и известный проправительственный пропагандист Маргарита Симоньян попеняла российским пенсионерам за то, что они жалуются на низкие пенсии. Она напомнила россиянам о том, что в девяностые годы пенсии были гораздо меньше и их не платили. Сама Симоньян имеет официальную зарплату в МИА «Россия сегодня», примерно эквивалентную средней пенсии 119 российских пенсионеров вместе взятых.
Вася
2021-10-01 11:12:27
Когда сейчас говорят — пенсии маленькие… Пенсии маленькие. Конечно! Но они гораздо больше, на порядок больше, чем были. И растут! И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений.Симонян.
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