«Просто в шоке»: мужчина вез ребенка на электросамокате прямо по дороге в Петрозаводске

Видео мужчины на электросамокате с ребенком шокировало жителей Петрозаводска.

Мужчина, видимо, вез ребенка в школу, предположили подписчики паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

— Просто в шоке. Взрослый мужчина вдвоём с ребёнком возраста 1-го класса едет на электросамокате по дороге (начиная еще с Пушкинской), с рюкзаком в школу, даже без защитных шлемов. Если себя не жалко, то ребёнка пожалейте, — написали в соцсетях.

Пост вызвал дискуссию. Многие написали, что самокат — это средство индивидуальной мобильности и рассчитано на одного человека.