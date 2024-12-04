Простое совпадение или реальность: в Черногории работает ликеро-водочный завод Beluga

Смелую версию о связи карельского предпринимателя и Черногории выдвинул заслуженный юрист России Александр Лукин.

Заслуженный юрист России Александр Лукин поделился на своей странице теорией о причастности известного карельского предпринимателя Леонида Белуги к черногорскому бизнесу.

«Я, как человек проживавший в Черногории ежегодно по 5-6 месяцев в течении 10 лет (2008–2018 гг. г.), периодически читаю новости Черногории и вдруг обнаруживаю такую публикацию: „С прошлого года в Черногории работает ликеро-водочный завод Beluga…“ Скорее всего, это простое совпадение по фамилии. Но вдруг Леонид Леонтьевич решил расширить свой бизнес?» — написал Александр Лукин, также отметив, что, несмотря на десятки компаний, ранее Леонид Белуга не был причастен к ликеро-водочному бизнесу.