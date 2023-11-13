«Я простой солдат, а не генерал», — Любарский отказался от предложения встретить его с поезда

Жители Петрозаводска готовы встречать экс-мэра с СВО.

Недавно экс-глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил о своем возвращении с СВО в родные пенаты.

Под его постом в соцсети случился ажиотаж: петрозаводчане активно комментировали, одна из читательниц даже предложила встретить Любарского с поезда, аргументировав, что на вокзал придут много жителей города.

Экс-градоначальник, однако, от предложения отказался, поблагодарив за добрые слова.

«Даже если бы я был действующим мэром, вернувшимся из зоны СВО после кратковременной командировки, и то это вряд ли было бы справедливо по отношению к тем бойцам, которые сейчас там и будут там до конца СВО. А я и там был простым солдатом, а не генералом — и здесь я сейчас простой горожанин, а не градоначальник», — написал Любарский.

«Так что или надо торжественно встречать таких героев как Илья Сизов или Алексей Пряжников. Или уж все вместе будем торжественно встречать всех наших бойцов. Когда наконец вернутся домой с Победой», — добавил бывший глава Петрозаводска.