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Прострелил руку и никуда не выпускал  – житель Карелии испортил любимой Новый год

Новости. Криминал
14:25, 03 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Житель Петрозаводска осужден за незаконное лишение свободы и угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в новогодние праздники между сожителями разгорелся скандал на почве ревности и распития спиртных напитков. Женщина хотела уйти, но 49-летний мужчина запер дверь и не выпускал любимую.

Затем он достал из сейфа охотничий карабин и выстрелил в непосредственной близости от женщины, пробив насквозь входную дверь и повредив руку потерпевшей.

После горожанин прикладом карабина ударил женщину по лицу, та потеряла сознание, а когда очнулась, спряталась в ванной и вызвала полицию.

Местную жительницу удалось освободить только через несколько часов.

Злоумышленник рассказал, что не смог обуздать злость. У заядлого охотника изъяли три охотничьих ружья и боеприпасы.

Также выяснилось, что мужчина зависим от алкоголя. 

Суд приговорил стрелка к 3,5 годам  в колонии-поселении.

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