Житель Петрозаводска осужден за незаконное лишение свободы и угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что в новогодние праздники между сожителями разгорелся скандал на почве ревности и распития спиртных напитков. Женщина хотела уйти, но 49-летний мужчина запер дверь и не выпускал любимую.
Затем он достал из сейфа охотничий карабин и выстрелил в непосредственной близости от женщины, пробив насквозь входную дверь и повредив руку потерпевшей.
После горожанин прикладом карабина ударил женщину по лицу, та потеряла сознание, а когда очнулась, спряталась в ванной и вызвала полицию.
Местную жительницу удалось освободить только через несколько часов.
Злоумышленник рассказал, что не смог обуздать злость. У заядлого охотника изъяли три охотничьих ружья и боеприпасы.
Также выяснилось, что мужчина зависим от алкоголя.
Суд приговорил стрелка к 3,5 годам в колонии-поселении.
Комментарии