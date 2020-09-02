Житель Петрозаводска осужден за незаконное лишение свободы и угрозу убийством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в новогодние праздники между сожителями разгорелся скандал на почве ревности и распития спиртных напитков. Женщина хотела уйти, но 49-летний мужчина запер дверь и не выпускал любимую.

Затем он достал из сейфа охотничий карабин и выстрелил в непосредственной близости от женщины, пробив насквозь входную дверь и повредив руку потерпевшей.

После горожанин прикладом карабина ударил женщину по лицу, та потеряла сознание, а когда очнулась, спряталась в ванной и вызвала полицию.

Местную жительницу удалось освободить только через несколько часов.

Злоумышленник рассказал, что не смог обуздать злость. У заядлого охотника изъяли три охотничьих ружья и боеприпасы.

Также выяснилось, что мужчина зависим от алкоголя.

Суд приговорил стрелка к 3,5 годам в колонии-поселении.