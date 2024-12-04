Протаранив легковушку, фургон покалечил двух человек на трассе в Карелии

ДТП произошло в Сегежском округе.

Госавтоинспекция Карелии проводит проверку ДТП, которое произошло в четверг, 5 декабря, в 14.20 на 659 километре автодороги «Кола» в Сегежском округе.

По предварительной информации, 20-летний водитель фургона Ford Transit неправильно выбрал дистанцию и его автомобиль столкнулся с попутно движущимся впереди LADA Largus.

В результате дорожной аварии 63-летний водитель и 70-летняя пассажирка отечественного автомобиля получили травмы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.