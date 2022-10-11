Протекающую крышу детского дома творчества в районе Карелии починят по решению суда

Администрацию детского дома творчества в Медвежьегорске обязали починить крышу и провести пожарную сигнализацию на чердак, рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Прокурорская проверка в Детском доме творчества Медвежьегорска обнаружила протекающую крышу и нарушения пожарной безопасности. Такое состояние здания нарушает права детей.

Прокуратура обнаружила в неудовлетворительном состоянии конструкции покрытия, кровли, крыши и чердачного перекрытия здания. На потолках и стенах дома творчества нашли следы протекания, выявили множество других дефектов и повреждений. В чердачных помещениях здания не оказалось пожарной сигнализации.

Суд удовлетворил иск прокурора к администрации дома творчества и обязал ее провести капитальный ремонт здания и оборудовать чердак системой противопожарной безопасности. Профинансировать работы должна будет администрация Медвежьегорского района.