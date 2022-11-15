Против «трудовой мобилизации» высказались более 30% жителей Петрозаводска

Идея отправлять студентов на предприятия, где после мобилизации начался дефицит кадров, вызвала противоречивую реакцию среди жителей столицы Карелии.

Об этом говорят результаты опроса населения, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob.

Участникам опроса было предложено высказать свое мнение об инициативах властей ряда регионов России объявить «трудовую мобилизацию», чтобы студенты вузов и средних профессиональных учебных заведений на предприятиях замещали сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации.

В поддержку такой идеи высказались 35% из числа опрошенных жителей Петрозаводска.

Причем отцы студентов голосовали «за» чаще матерей — 47 и 31% соответственно.

«Думаю, адаптация к будущей работе будет быстрее»; «Наберутся опыта»; «Подготовим трудовой резерв»; «Это практика, да и денег подзаработать!» - такие комментарии они оставляли при проведении опроса.



Еще 34% петрозаводчан высказались против «трудовой мобилизации» студентов.

«Безработных пусть привлекают. Предпенсионерам трудно устроиться на работу»; «Обучающиеся не могут полноценно заменить работающий и опытный персонал на местах»; «Студент должен учиться!», - считают противники инициативы.



Мнение самих студентов о «трудовой мобилизации» разделилось: противников и сторонников идеи поровну — по 31%. Еще 38% затруднились с ответом.