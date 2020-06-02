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Против уголовного наказания за "серые" зарплаты выступил руководитель ФНС

Новости. Общество
16:35, 03 Июня 2020
фото: pixabay
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Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров выступил против введения уголовной ответственности за выплату "серых" зарплат.

Об этом он заявил в эфире телепрограммы "Познер" на «Первом канале».

По мнению Егорова, такие решения формируют "не очень полезный иммунитет к жестким мерам".

"Мы очень часто не замечаем, что наши процедуры, которые контрольные, вроде бы направлены на то, чтобы получить какое-то знание, а на самом деле является страхом. И мы для себя поняли, что нам нужно строить градацию, при которой мы начинаем с очень мягких процедур. И только в конце, в самом крайнем случае включаем тяжелые процедуры", – отметил он.

Подробнее о позиции главы ФНС по поводу "серых" зарплат читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-03 16:53:46
Долой Познера с тремя гражданствами. Он сказал, что Франция ему родина. А миллионы получает тут. Его многие ненавидят. А он всё тут. :)
Гость
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