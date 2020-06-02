Против уголовного наказания за "серые" зарплаты выступил руководитель ФНС

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров выступил против введения уголовной ответственности за выплату "серых" зарплат.

Об этом он заявил в эфире телепрограммы "Познер" на «Первом канале».

По мнению Егорова, такие решения формируют "не очень полезный иммунитет к жестким мерам".

"Мы очень часто не замечаем, что наши процедуры, которые контрольные, вроде бы направлены на то, чтобы получить какое-то знание, а на самом деле является страхом. И мы для себя поняли, что нам нужно строить градацию, при которой мы начинаем с очень мягких процедур. И только в конце, в самом крайнем случае включаем тяжелые процедуры", – отметил он.

Подробнее о позиции главы ФНС по поводу "серых" зарплат читайте в интернет-газете "Вести Карелии".