Протоиерей Леонид Леонтюк встретился с участниками программы «Герои Карелии»

Настоятель Сретенского храма Петрозаводска, неоднократно бывавший на линии фронта, провел беседу о силе слова и вере.
Настоятель Сретенского храма Петрозаводска, протоиерей Леонид Леонтюк провел встречу с ветеранами СВО, участниками программы «Герои Карелии». Леонид Леонтюк является помощником командира 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса по работе с верующими военнослужащими, неоднократно посещал фронт с религиозными миссиями.
«Главная тема нашей встречи — слово. Формулировки, интонация, правильность донесения своих мыслей и вера в то, что ты говоришь. Наших участников программы ждет много публичных выступлений», — отметил Леонтюк. Беседа также касалась вопросов религии и веры.
«Как говорится, в окопах нет атеистов. Кто-то верит в Господа Бога, кто-то — в свою собственную силу, другой — в свое оружие. Но верит каждый. Поэтому тема важная, есть о чем поговорить», — отметил участник программы, ветеран спецоперации Дмитрий Константинов.
Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин поручил во всех регионах запустить аналог проекта «Время героев». В марте 2025 года глава республики Артур Парфенчиков дал старт кадровой программе «Герои Карелии». Ее участники пройдут переобучение и получат возможность работать в органах власти и на ведущих предприятиях региона.