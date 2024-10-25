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Процедура довольно нетривиальная: в Петрозаводском аэропорту рассказали, что делать, если чемодан получил «ранение»

Новости. Общество
10:55, 29 Октября 2024
фото: Аэропорт «Петрозаводск»/ВК

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Стало известно, как поступить если нет страховки и если она есть.

Как сообщили в Аэропорту «Петрозаводск», чемодан могут разбить при погрузке, он может удариться обо что-то во время полёта или же (чаще всего) его могут разбить или отломать от него колесо во время разгрузки.

В этом случае виноват перевозчик — именно ему заплачено за услугу доставки пассажира и чемодана, поэтому дньги можно можно получить с него.

"Главное, не убегать далеко от зала выдачи багажа. Все ранения чемодана лучше зафиксировать прямо там вместе с сотрудниками. А то потом замучаетесь доказывать свою правоту, если отправите претензию без акта о повреждениях.

Повреждения — это, если что, и снаружи, и внутри. Отломалось колесо, разбилось что-то хрупкое, сломана ручка, на корпусе трещина — всё считается.

Сфотографируйте багаж несколько раз, чтобы было видно повреждения и что он всё ещё в зале получения багажа. Потом сразу идите к стойке розыска. Надо показать сломанный багаж сотруднику, а он всё оценит и составит акт. Это важная бумага, её нужно сохранить. Не выбрасывайте наклейку с чемодана, не выбрасывайте билет и наклейку про багаж. Взвесьте пустой чемодан там же на стойке и сфотографируйте его с весами", - уточнили в сообществе.

Далее в источнике подробно рассказали, как поступить если есть страховка или ее нет.

Без страховки претензия подается в авиакомпанию. Обычно это можно сделать через форму на сайте или заказным письмом.
Если есть чек на покупку чемодана или сохранилась выписка в интернет-банке, то компенсация пойдет с учётом этого, надо все приложить. Если нет — по 600 рублей за килограмм пустого чемодана. Обычно чемодан весит около 3 килограммов, то есть получится около 1800 рублей.

Далее придёт ответ на претензию, если размер компенсации устраивает, то всё в порядке, если нет — надо обратиться в суд.

Когда билет куплен со страховкой, то в нем прописаны все риски и  страхование идет на время поездки, в том числе и багажа. За его поломку (и за потерянный, кстати, тоже) будет выплачена компенсация.

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