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Процедура техосмотра упрощена в России

Новости. Общество
20:30, 01 Сентября 2022
фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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В России отменили треть обязательных пунктов проверки при техосмотре автомобилей.

Новые правила проведения техосмотра транспортных средств, предусматривающие сокращение количества обязательных пунктов для контроля с 82 до 55, стали действовать в России. Такие изменения предусматриваются постановлением правительства РФ, которое вступило в силу с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Так, согласно документу, при проведении техосмотра не будут проверять коррозию и механические повреждения тормозных трубопроводов, подачу жидкости в зоне очистки стекла стеклоомывателем, вместе с тем проверка работоспособности стеклоочистителей и стеклоомывателей сохраняется. Новыми правила также предусматривается, что в ходе техосмотра будут проверять не остаточную глубину рисунка протектора шин, а его высоту. Исключены из общего перечня пунктов контроля транспортных средств видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес, а также уровень шума выхлопной системы.

Кроме того, не будут проверять наличие знака аварийной остановки, аптечки, огнетушителя, работу штатного противоугонного устройства. Также исключается контроль каплепадения масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера. Вместе с тем следует отметить, что несмотря на отсутствие необходимости техосмотра некоторого оборудования, его наличие в машине может быть предусмотрено правилами дорожного движения. Например, как в случае с аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта в РФ. Вместе с тем техосмотр обязателен для легковых автомобилей и мототранспорта физических лиц, не используемых в коммерческих целях, в случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции или заменой основного компонента транспортного средства, независимо от года его изменения, а также в случаях постановки на государственный учет, совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, при отсутствии действующей диагностической карты — для транспортных средств, с года изготовления которых прошло более четырех лет.

Обязательным прохождение техосмотра и получение диагностической карты остается для водителей такси, автобусов и грузовиков, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях. Это необходимо прежде всего для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения. 

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