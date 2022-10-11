Процедуру назначения пенсий по потере кормильца упростят

Социальные и страховые пенсии по потере кормильца можно будет оформить в беззаявительном порядке, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Изменения в оформлении пенсий в ближайшее время коснуться несовершеннолетних, потерявших кормильца, и детей, чьи родители неизвестны. Страховые и социальные пенсии этим категориям граждан будут назначаться в беззаявительном порядке, то есть автоматически. Законопроект одобрили на последнем заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Об этом сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

По словам парламентария, этот правительственный законопроект призван облегчить людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, получение положенных выплат.

«Сегодня для того, чтобы получить пенсию по потере кормильца или сделать перерасчет выплаты, необходимо обращаться в Пенсионного фонд. Собирать справки, обивая пороги госучреждений, людям совсем не просто. Поэтому важно, как можно скорее устранить все препоны для потерявших кормильца. С развитием цифровизации в госуслугах такие возможности сегодня есть», — считает Игорь Зубарев.

Так, законопроект предлагает назначать пенсии детям умершего кормильца в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации о смерти из федерального регистра сведений о населении. Детям, оба родителя которых неизвестны, будят оформлять пенсию со дня составления акта о рождении.

Документом также предлагается установить расширенный перечень оснований для беззаявительного перерасчета фиксированных выплат к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности.