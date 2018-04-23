Процедуру техосмотра нужно проходить для безопасности, а не для "галочки"

О современной процедуре техосмотра мы расспросили руководителя линии технического осмотра ООО ПКФ "СЛОВО" Константина Мидина.

- По сути, техосмотр в разных сервисах не должен отличаться, поскольку он регламентирован РСА (Российским союзом автостраховщиков). В техосмотр входит проверка подвески на люфты, проверка шлангов и трубопроводов на наличие трещин. Мы проверяем системы на наличие подтеканий технических жидкостей (тормозная, антифриз, масло), проверяем тормозную систему на соответствие тормозным усилиям. Проверяем настройку света головного освещения (правильно ли настроены фары) и СО. Почему конкуренты проверяют не все – пусть останется на их совести. Хотелось бы отметить, что мы все ездим по одним и тем же дорогам, которые переходят наши дети, пожилые люди. Из-за неисправных тормозов, неисправного света любой может попасть в аварию. И подобные "бизнесмены от автосервиса" однажды могут сами себя наказать.

Подробности о процедуре технического осмотра - в нашем материале.

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