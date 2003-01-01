Протуберанец «неадекватных размеров» сформировался на Солнце

Огромное облако плазмы образовалось на северо-востоке светила. Эксперты РАН рассказали, что может произойти, если оно достигнет Земли.

Сегодня, 12 октября, на северо-востоке Солнца был зафиксирован протуберанец (образование из раскалённых газов на поверхности светила — прим. ред.) «неадекватных размеров», сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

— Судя по всему, звезда пытается его выбросить в космос по частям, но пока без какого-либо успеха. С вероятностью 90 процентов, сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком. Наши очередные соболезнования планете Меркурий, хотя если эта штука зацепится и удержится на Солнце еще на 3-4 дня, то смеяться остальные планеты будут уже над нами, — написали там.

По словам учёных, наблюдать за облаком плазмы можно даже через любительские телескопы. Кроме того, уже сегодня вечером жители центральной части России смогут увидеть полярные сияния.

Напомним, при столкновении корональных выбросов плазмы с магнитным полем Земли возникают шумовые помехи радиосвязи. Однако для людей это явление не представляет никакой опасности.