На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
06 октября, 18:07 Статьи
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15 Статьи
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
Новости

Протуберанец «неадекватных размеров» сформировался на Солнце

18:10

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 13 октября

17:00

В Петрозаводске началась подготовка к «Гиперборее-2026»

16:30

«Изнасиловал и искал добычу»: в соцсетях активно распространяются слухи о появлении маньяка в Петрозаводске

15:55

Секции для поворота налево появились на светофорах в Октябрьском районе Петрозаводска

14:45

Почти 140 тысяч рублей выманили мнимые сотрудники маркетплейса у жительницы Карелии

13:40

Неизвестные ногами избили двух человек в Петрозаводске — видео

12:35

Мужчина утонул на озере в Калевальском районе

11:25

Пожар в магазине «Магнит» разразился в Медвежьегорске

10:30

Музей Карельского фронта в Беломорске получил новое оборудование

09:30

«Их собирались усыпить»: спасённые из рук живодёров щенки ищут дом в Карелии

09:00

В Олонце готовятся к зимнему фестивалю Дедов Морозов

08:30

В восьми карельских районах пройдут плановые отключения света

08:00

Умерла звезда «Крёстного отца» Дайан Китон

00:10

Фура съехала в кювет на трассе в Медвежьегорском районе

22:30

В центре Петрозаводска автомобиль на скорости въехал в машину «Росгвардии»

21:20

В Петрозаводске на перекрестке Октябрьского проспекта и Московской запретили повороты налево

20:00

«Петрозаводску повезло»: для проекта «Открытое пианино» нашли новый инструмент

19:00

Малолетние вандалы разгромили новую остановку на улице Правды в Петрозаводске

18:00

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 12 октября

17:00

Двое человек спаслись из горящего дома в Шуе

16:00

От журналиста до столяра: как «Винтажный цех» в Петрозаводске собрал людей разных профессий

15:15

Два человека пострадали в массовом ДТП в Пряжинском районе

15:00

В Петрозаводске появился музей под открытым небом в микрорайоне СКЗ

14:00

Олонецкая пара месяцами обманывала кассы самообслуживания

13:00

На улицах Петрозаводска наводят порядок: коммунальщики убирают листву и мусор

12:00

В Карелии ищут пропавшего на рыбалке мужчину

11:00

В Костомукше установили лифт для тех, кто ходит на руках

10:00

Уроженец севера Карелии погиб при выполнении боевого задания

09:00

В Ладожском озере у города Лахденпохья в Карелии ликвидируют разлив нефтепродуктов

08:30

Жителям Карелии рассказали, когда выпадет снег

08:00

В Карелии за неделю резко выросли цены на популярные овощи

07:30

Врач развеял миф об опасности пальмового масла

00:10
Протуберанец «неадекватных размеров» сформировался на Солнце
Сегодня 18:10 Наука
Огромное облако плазмы образовалось на северо-востоке светила. Эксперты РАН рассказали, что может произойти, если оно достигнет Земли.

фото: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Сегодня, 12 октября, на северо-востоке Солнца был зафиксирован протуберанец (образование из раскалённых газов на поверхности светила — прим. ред.) «неадекватных размеров», сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

— Судя по всему, звезда пытается его выбросить в космос по частям, но пока без какого-либо успеха. С вероятностью 90 процентов, сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком. Наши очередные соболезнования планете Меркурий, хотя если эта штука зацепится и удержится на Солнце еще на 3-4 дня, то смеяться остальные планеты будут уже над нами, — написали там.

По словам учёных, наблюдать за облаком плазмы можно даже через любительские телескопы. Кроме того, уже сегодня вечером жители центральной части России смогут увидеть полярные сияния.

Напомним, при столкновении корональных выбросов плазмы с магнитным полем Земли возникают шумовые помехи радиосвязи. Однако для людей это явление не представляет никакой опасности.

