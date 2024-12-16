Провал на детской площадке засыпали в Петрозаводске после вмешательства прокуратуры

Местные жители жаловались на яму второй год.

Провал на детской площадке в микрорайоне Древлянка в Петрозаводске засыпали после вмешательства Прокуратуры Карелии. На яму местные жители жаловались уже второй год, сообщили в паблике Народный фронт I Республика Карелия.

Прокуратура подключилась после обращения активистов Народного фронта республики.

«Как сообщили нам в прокуратуре г. Петрозаводска, которая подключилась по нашей просьбе к проблеме, провал засыпан щебенкой. Для проведения земляных и аварийно-восстановительных работ на сети ливневой канализации необходимо более 1 млн рублей. В настоящее время администрация города ведет работы по изысканию этих средств. Надеемся, что они найдутся. Народный фронт держит на контроле этот вопрос», — написали авторы поста.

Ранее сообщали о том, что жители Петрозаводска пожаловались на скользкий тротуар и отсутствие освещения.