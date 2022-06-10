Провал образовался на тротуаре в Петрозаводске (ФОТО)

На набережной Варкауса провалилась тротуарная плитка.
Как сообщается в паблике «Подслушано в Петрозаводске», напротив дома №35 по набережной Варкауса на тротуаре образовался провал.
«Хочу обратиться к администрации города с просьбой отремонтировать тротуар», - написала горожанка в паблике.
Ранее горожане пожаловались в СМИ на летящий в квартиры пух от нескошенных одуванчиков, и на следующий день рабочий скосил всю траву во дворе.
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