Провал образовался на тротуаре в Петрозаводске (ФОТО)

На набережной Варкауса провалилась тротуарная плитка.

Как сообщается в паблике «Подслушано в Петрозаводске», напротив дома №35 по набережной Варкауса на тротуаре образовался провал.

«Хочу обратиться к администрации города с просьбой отремонтировать тротуар», - написала горожанка в паблике.

Ранее горожане пожаловались в СМИ на летящий в квартиры пух от нескошенных одуванчиков, и на следующий день рабочий скосил всю траву во дворе.