Провал увеличился на месте прорыва водопровода в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

На перекрестке в районе улиц Пархоменко и Сыктывкарская прорвало водопроводную трубу – на дороге образовалась яма.

Читатели «Столицы на Онего» прислали в редакцию фото, на котором запечатлели огромную яму на перекрестке улиц Пархоменко и Сыктывкарская.

«Дыра в городе увеличивается», - сообщил автор фото.

Напомним, 11 ноября в 20.00 в Петрозаводске произошла коммунальная авария. На перекрестке в районе улиц Пархоменко и Сыктывкарская прорвало водопроводную трубу.

На месте прорыва трубы провалился асфальт, образовав огромную дыру. Рабочие перекрыли движение транспорта на перекрестке.

Сегодня, 14 ноября, дорожная яма увеличилась в размерах.