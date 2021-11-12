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Провал увеличился на месте прорыва водопровода в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
13:47, 14 Ноября 2021
фото: читатель Столицы на Онего

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На перекрестке в районе улиц Пархоменко и Сыктывкарская прорвало водопроводную трубу – на дороге образовалась яма.

Читатели «Столицы на Онего» прислали в редакцию фото, на котором запечатлели огромную яму на перекрестке улиц Пархоменко и Сыктывкарская.

«Дыра в городе увеличивается», - сообщил автор фото.

Напомним, 11 ноября в 20.00 в Петрозаводске произошла коммунальная авария. На перекрестке в районе улиц Пархоменко и Сыктывкарская прорвало водопроводную трубу.
На месте прорыва трубы провалился асфальт, образовав огромную дыру. Рабочие перекрыли движение транспорта на перекрестке.
Сегодня, 14 ноября, дорожная яма увеличилась в размерах.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-11-14 14:11:06
Будет как в Березняках.
Juniper59
2021-11-14 14:01:42
Что значит "увеличился"? Правильно, водоканал там рылся вчера, они и увеличили раскоп. Тоже мне, событие.
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