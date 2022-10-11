Провал в асфальте мешает пациентам кожно-венерологического диспансера в Петрозаводске

Горожане обратились в ЕДДС с жалобой на провалившуюся проезжую часть на улице Островского.

В единую дежурно-диспетчерскую службу столицы Карелии пступила информация о том, что у дома №83 по улице Островского провалился асфальт. Это здание республиканского кожно-венерологического диспансера.



Информация передана для проверки в МКУ «Служба Заказчика» и в Кондопожское ДРСУ.



Напомним, ранее «Столица на Онего» писала о том, что на Древлянке на месяц закроют проезд по улице, где также провалился асфальт.