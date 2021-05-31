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Попытка украсть топливо закончилась провалом для работников компании на севере Карелии

Новости. Происшествия
11:13, 01 Июня 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив

Охрана не дала осуществить планы двоих жителей Костомукши, решивших обокрасть свое предприятие, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, двое местных жителей, работники одной организации, договорились о краже топлива, но не смогли завершить задуманное.

Один из обвиняемых — 61-летний мужчина, имевший непосредственный доступ к топливу фирмы, задумал кражу и рассказал о своем плане коллеге. Тот согласился помочь и исполнить свою роль в преступлении. Мужчина передал товарищу пустые канистры, а когда тот наполнил их топливом, забрал и спрятал в подсобном помещении.

По затее обвиняемых, вечером, в конце смены, 60-летний работник должен был вынести похищенное с территории организации. Однако сотрудники службы безопасности заметили неладное. А когда злоумышленники во всем сознались, вызвали полицию.

В настоящий момент уголовное дело по факту покушения на кражу направлено на рассмотрение в суд.

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