Попытка украсть топливо закончилась провалом для работников компании на севере Карелии

Охрана не дала осуществить планы двоих жителей Костомукши, решивших обокрасть свое предприятие, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, двое местных жителей, работники одной организации, договорились о краже топлива, но не смогли завершить задуманное.

Один из обвиняемых — 61-летний мужчина, имевший непосредственный доступ к топливу фирмы, задумал кражу и рассказал о своем плане коллеге. Тот согласился помочь и исполнить свою роль в преступлении. Мужчина передал товарищу пустые канистры, а когда тот наполнил их топливом, забрал и спрятал в подсобном помещении.

По затее обвиняемых, вечером, в конце смены, 60-летний работник должен был вынести похищенное с территории организации. Однако сотрудники службы безопасности заметили неладное. А когда злоумышленники во всем сознались, вызвали полицию.

В настоящий момент уголовное дело по факту покушения на кражу направлено на рассмотрение в суд.