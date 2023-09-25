Провалом закончилась попытка юноши покинуть магазин в Карелии с колбасой под одеждой

Росгвардейцы задержали молодых людей в двух городах республики, не заплативших за унесенный товар.

О попытках краж в Кондопоге и Олонце в прошедшие выходные рассказали в Росгвардии Карелии.

В сетевом магазине в городе бумажников в воскресенье неизвестный молодой человек спрятал под одежу колбасные изделия и попытался покинуть помещение с неоплаченным товаром, но был пойман. Росгвардейцы выяснили личность подозреваемого и доставили 18-летнего кондопожанина в полицию.

Также сигнал тревоги сработал в Олонце. Там 34-летний мужчина несколько раз выходил из магазина с алкоголем, не заплатив за него. Нарушитель также был задержан и передан полиции.