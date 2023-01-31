«Проверь тягу. 20 лет»: лучшие джиперы Карелии соберутся на юбилейную гонку в Кондопоге

22 апреля в Кондопоге состоятся юбилейные внедорожные соревнования «Проверь тягу: 20 лет».

В субботу, 22 апреля на территории бывшего карьера «КИМС» в Кондопоге соберутся 35 экипажей джиперов из разных регионов России.



Организаторы ожидают гонщиков из Петрозаводска, Кондопоги, Медвежьегорска, Сегежи, Кеми, Костомукши, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска. Предварительно будет 35 экипажей и около 500 зрителей.



Самая первая гонк в Кондопоге прошла в апреле 2003 года. С тех пор ее организуют дважды в год: весной и осенью. В этом году событию исполняется 20 лет.



«Трасса включает в себя набор естественных препятствий различной категории трудности: всеми любимая лужа, неровности в виде ям и бугров, а также водные и песчаные участки», - сообщили организаторы.



В этом году по плану традиционный спринт в карьере, разделенный на три спецучастка. Участникам доступны четыре категории состязаний: «Серия», «Спорт», «Туризм» и «ATV».



