Проверили информацию о том, что в Петрозаводске погас Вечный огонь

В соцсетях появилась информация об аварии на мемориале в Петрозаводске.
А соцсетях Петрозаводска появилась информация о погасшем Вечном огне в центре города.
«Вечный огонь погас, сильно пахнет газом», — написали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск». Запись была сделана примерно в 20.00 вечера 1 ноября.
Как выяснил на месте корреспондент "Столицы на Онего", в 21.30 Вечный огонь горит, никаких признаков аварии нет.
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