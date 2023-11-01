Проверили информацию о том, что в Петрозаводске погас Вечный огонь

В соцсетях появилась информация об аварии на мемориале в Петрозаводске.

А соцсетях Петрозаводска появилась информация о погасшем Вечном огне в центре города.

«Вечный огонь погас, сильно пахнет газом», — написали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск». Запись была сделана примерно в 20.00 вечера 1 ноября.

Как выяснил на месте корреспондент "Столицы на Онего", в 21.30 Вечный огонь горит, никаких признаков аварии нет.