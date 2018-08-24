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Новости. Общество
06:40, 24 Августа 2018

Проверяющие нашли на полигоне в Пряже, где обстреляли мусоровоз, запрещенные отходы

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В Министерстве природных ресурсов и экологии Карелии прошло совещание о ситуации на полигоне твердых бытовых отходов в Пряже.

Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители поселка Пряжа, обеспокоенные состоянием полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенного в 1 км от населенного пункта. Жители страдают от сильного запаха, причиной которого является быстро растущая частная свалка. Состояние полигона, куда ежедневно привозят ТКО до 20 мусоровозов из Санкт-Петербурга, вызывает массу вопросов у жителей Пряжинского района. На днях один из мусоровозов обстреляли, местные жители решили собраться на народный сход.

По данным Минприроды, совещание по пряжинской свалке прошло 23 августа с участием представителя межрайонной природоохранной прокуратуры, управления Росприроднадзора, регионального оператора ООО "Автоспецтранс"и с активистами ОНФ.

Ранее в присутствии представителей ООО "Полигон" (собственников свалки) контролеры провели проведено натурное обследование свалки.

"Было выявлено наличие отходов, запрещенных к захоронению на свалках, а также их прием и размещение поступающих из других субъектов Российской Федерации (г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области) в нарушение установленных требований", - отметили в ведомстве.

По результатам проверки возбуждены производства по делам об административных правонарушениях в отношении юридического и должностного лиц ООО "Полигон" по ст. 8.2 КоАП РФ. Управлением Росприроднадзора по республике по результатам рассмотрения материалов дел вынесены постановления о назначении административного наказания в отношении виновных лиц фирмы, назначены административные штрафы.

Карельской межрайонной природоохранной прокуратурой ООО "Полигон" вынесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды, об отходах производства и потребления, санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе о прекращении приема отходов из других регионов России в нарушение территориальной схемы по обращению с отходами.

"В случае неисполнения представления могут быть приняты меры прокурорского реагирования, направленные на административное приостановление деятельности ООО "Полигон" ,- отметили в пресс-службе Минприроды.

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Комментарии

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ни фига себе
2018-08-24 09:17:24
...где были раньше то эти многочисленные проверяющие , почему не реагировали , довели людей до отчаяния .
Попов
2018-08-24 07:48:34
Каморра региональная....у оператора погуглите сбер.счета впрочем пока заносят так и будет...сыто жирно вкусно в кайф?
Гость
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