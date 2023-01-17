Проверять водителей на алкогольное опьянение теперь будут по-новому

Эксперт объяснил новые правила освидетельствования водителей, которые вступят в силу уже с 1 марта.

Проводить освидетельствование водителей на алкогольное опьянение по новым правилам можно будет без понятых, а только на видеозапись — нововведения сделали процедуру логичнее, объяснил во вторник РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Накануне правительство России утвердило новые правила освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Одно из ключевых нововведений в документе — проведение проверки в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи. Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года.

«Основное, корневое — это то, что теперь необязательно искать понятых, а можно снимать на видео. Ранее эта норма была прописана (в КоАП РФ) как возможная, но реализовать ее было невозможно, так как в регламенте ее не было. Будет все более логично», — рассказал Солдунов.

По его словам, вести видеозапись нужно будет с применением специальных устройств, например видеорегистраторов «Дозор». Сейчас их можно увидеть у полицейских на груди.

«Эти материалы используются, когда какие-то возникают вопросы… Видеозапись, осуществляемая сотрудником, она должна вестись на устройство, которое проверено, которое ему выдано. Если он снял что-то на личный телефон, это можно обжаловать. Идет речь о съемке на вот эти вот, в том числе, „Дозоры“, которые защищены от удаления информации», — добавил Солдунов.