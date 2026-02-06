Проверка эмбрионов на наследственные болезни стала бесплатной по ОМС с 2026 года

Тестирование эмбрионов на генетические заболевания стало бесплатным с 2026 года.

Теперь в программу госгарантий бесплатной медпомощи включены два сложных и дорогостоящих исследования, сообщила РИА главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина:



— ПГТ-М — тестирование на моногенные заболевания (вызываемые мутацией в одном гене, например, муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия);



— ПГТ-СП — тестирование на структурные хромосомные перестройки у родителей-носителей.



Процедура рекомендована парам, которые являются носителями соответствующих генетических мутаций или хромосомных аномалий, выявленных, в том числе, при расширенном неонатальном скрининге новорождённого.



Заявление прозвучало в день 40-летия с момента рождения в России первого ребёнка, зачатого с помощью ЭКО. Как отметила эксперт, программы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) доступны в стране всем нуждающимся.



Ежегодно по ОМС проводится более 100 тысяч циклов ЭКО, благодаря которым рождается свыше 30 тысяч детей. За всю историю применения ВРТ в России родилось около 500 тысяч детей.

Ранее мы сообщали, что беременные россиянки смогут бесплатно сдавать тест на синдром Дауна у плода.