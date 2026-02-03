Проверка в Петрозаводском базовом медицинском колледже нарушений не выявила

Стали известны итоги проверки правильности начисления заработной платы работникам Петрозаводского базового медицинского колледжа.
На заседании Правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков поручил региональному Минздраву проинформировать жителей о результатах проверки правильности начисления заработной платы работникам Петрозаводского базового медицинского колледжа.
Проверку, поводом для которой послужили публикации в социальных сетях, провели Минздрав Карелии и Государственная инспекция труда по республике в период с 17 декабря 2025 года по 23 января 2026 года. Специалистами рассмотрены кадровые документы, табели учета рабочего времени, документы по начислению заработной платы.
Нарушений прав работников колледжа при начислении и выплате заработной платы, в том числе за квалификационную категорию, не выявлено.