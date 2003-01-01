Проверка выявила нарушения в организации работы карельских лесных пожарных

После публикации в соцсетях видеообращения пожарных-десантников в «Авиалесохрану» пришли с проверкой.

Госинспекция труда нашла нарушения в обеспечении экипировкой и выплате зарплаты десантникам-пожарным Карельского центра авиационной охраны лесов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Поводом для проверки послужило видео десантников, размещенное в республиканских соцсетях и СМИ, о нарушениях трудового законодательства. В ходе проверки усматриваются нарушения в части обеспечения пожарных специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты при выполнении работ по тушению пожаров, — приводит пресс-служба слова замруководителя Северо-Западной межрегиональной территориальной Госинспекции труда Татьяны Черечукиной.

Как сообщили в инспекции, пожарным не хватает специальной одежды, обуви и других средств защиты при тушении пожаров. Также обнаружили проблемы с зарплатой — ее выплачивали не за фактически отработанное время. Результаты проверки направят в прокуратуру.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, в котором пожарные извинились за сгоревшие леса и рассказали о своих условиях труда. Десантники сообщили, что работают на пределе сил: нет даже помещения, где они могут отдохнуть, у них низкая зарплата, обмундирование им приходится покупать самим за свой счет, нет пайков.

После появления информации в сети в дело вмешалась прокуратура Карелии. Ранее глава Минприроды Карелии Янина Свидская рассказала, что взяла ситуацию под свой контроль.