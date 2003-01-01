Проверки на дорогах пройдут в Петрозаводске

В четверг, 18 сентября, водителей в Петрозаводске проверят на трезвость.
18 сентября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
В ГИБДД напомнили, что нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, которое многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями.
Так, 13 сентября, на 77 км трассы Медвежьегорск — Великая Губа молодой водитель, двигаясь в направлении посёлка Толвуя, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате аварии 18-летний пассажир скончался на месте, 43-летнему пассажиру, получившему травмы различной степени тяжести, потребовалась госпитализация. Как выяснилось позднее, 23-летний водитель был пьян.
О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44