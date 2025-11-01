Проверки на дорогах пройдут в праздничные дни в Карелии

В первые дни ноября на территории Карелии пройдет «Контроль трезвости».
С 1 по 5 ноября в Карелии пройдет «Контроль трезвости». Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей группами нарядов в местах, выбранных на основе анализа совершенных ДТП.
В республике более, чем на треть возросло число ДТП с участием нетрезвых водителей: за 9 месяцев произошло 73 аварии, в результате которых 90 человек травмированы, 13 человек погибли. За это же время автоинспекторы отстранили от управления более тысячи водителя с признаками опьянения.
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей соблюдать правила и никогда не садиться за руль в состоянии опьянения.
Ранее в ГАИ рассказали, что 90% ДТП можно предотвратить.