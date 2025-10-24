Проверки ждут водителей Петрозаводска

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость.

Очередной рейд пройдет сегодня, 25 октября.

— Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, которое многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями, — напомнили в ГАИ города.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 45 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

За 9 месяцев сотрудники карельской Госавтоинспекции отстранили более тысячи пьяных водителей от управления. Согласно информации ведомства, 107 из них повторно сели нетрезвыми за руль в течение года.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44