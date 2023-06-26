«Провести выпускной в больнице или в реанимации»: в Минздраве Карелии рассказали о вчерашних школьниках и алкоголе

Минздрав Карелии объяснил, к чему может привести употребление алкоголя на выпускных.

В официальном паблике Минздрава Карелии напомнили об осторожности при проведении выпускных. У вчерашних школьников возникает желание подтвердить «взрослость», и некоторые выбирают такой небезопасный способ, как алкоголь.

А дальше — отравление и больничная койка. Почему так происходит и что с этим делать, рассказали в региональном ведомстве.

По словам специалистов, содержащийся в спиртном этанол токсичен даже для взрослого организма, а у детей (даже если им 18 или 20 лет — с биологической точки зрения организм все еще формируется) система детоксикации (защитная функция печени) еще не развита в достаточной мере. При встрече с токсином организм ребенка даст сбой, даже если доза будет казаться небольшой.

Для серьезного отравления с госпитализацией, промыванием желудка и капельницами бывает достаточно и 1-2 банок пива. Исход может быть и более печальным — никто ведь не знает заранее возможностей своего организма, отметили специалисты.

Если ребенок все-таки попал в больницу, не стоит отказываться от лечения! Отравление этанолом — серьезная проблема. Если врач предлагает госпитализацию, значит, для этого есть показания.

Кроме того, врачи рекомендуют обратиться за консультацией нарколога. На учёт не поставят и факте обращения не сообщат никому, так как это является медицинской тайной, подчеркнули в ведомстве.