Провисший кабель, до которого можно достать рукой, напугал жителей Петрозаводска

Кабель провис еще летом, когда сломанное ураганом дерево упало вместе с ним.

Жители Ключевой в Петрозаводске сфотографировали провисший кабель и разместили снимки в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Уважаемая ПК Выбор, между домами на улице Ключевая, 11 и улица Нойбранденбургская, 7 с лета провисает кабель», — написали в сети.

«Это с тех пор, как ураганом сломало дерево и оно упало вместе с кабелем», — уточнили жители Колючевой.

Горожане рассказали, что неоднократно звонили в управляющую компанию по поводу укрепления. «Да и с проведением капремонта, наверное, его пора бы и заменить», — предположили петрозаводчане.

В сети рассказали, что кабель можно достать рукой. «А керамический стакан, к которому он крепится, почти оторван от дома. Ни скорая, ни пожарная не проедут!» — сообщили жители карельской столицы.