«Проводим наших земляков в последний путь», — в Карелии простятся с погибшими на СВО ребятами

Стала известна дата прощания с погибшими на спецоперации уроженцами Карелии.

Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала о дате прощания с погибшими на спецоперации земляками.

Траурная церемония прощания с погибшими бойцами - Писаревым Денисом, Хомицевичем Олегом и Безвытновым Владимиром состоится в понедельник, 22 января, в 14.00 часов на площади Мира перед Домом культуры в Сегеже.



«Проводим наших земляков в последний путь», — написала глава Сегежского округа.

«Скорбим», — добавила Марина Гусева.