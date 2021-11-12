Прожить больше полугода только на сбережениях смогут лишь 14% жителей Петрозаводска

По данным SuperJob, почти у половины петрозаводчан отсутствуют какие-либо сбережения.

Ведущая российская онлайн-платформа SuperJob в рамках всероссийского опроса за последний месяц провела исследование рынка труда в Петрозаводске. Выяснилось, что значительное число петрозаводчан не имеют сбережений и не ведут учет своих финансов. Так или иначе контролируют свои доходы и расходы 62% жителей карельской столицы: 55% ведут примерный учет личных финансов, а 7% — строгий. Совсем без финансового учета обходятся 38% опрошенных. Чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои доходы и расходы: среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их в общей сложности 68%, а среди тех, кто получает свыше 80 тыс. руб. в месяц, — уже 76%. Примерный учет финансов особенно характерен для женщин (55%), а строгий — для мужчин (15%).

Свои будущие доходы и расходы обычно планируют 2 из 3 петрозаводчан: на срок менее полугода — 32%, на полгода—год — 18%, на более длительный период — 12%. Каждый третий (38%) не строит никаких финансовых планов. Срок планирования менее полугода чаще бывает у женщин (46% против 32% среди мужчин), а мужчины же чаще предпочитают планировать на год и более (12 и 7% соответственно). Но больше всего сторонников долгосрочного планирования — среди жителей Петрозаводска с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (20%). Тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет (37%).

У 43% петрозаводчан полностью отсутствуют какие-либо сбережения. В случае потери дохода 14% опрошенных могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 12% — от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 17%, от полугода до года — 8%. Еще у 6% опрошенных накоплений хватило бы на год и более.

Нет сбережений чаще всего у петрозаводчан с доходами менее 50 тыс. руб. (55%). В том, что сбережений хватило бы более чем на год, чаще всего убеждены опрошенные старше 45 лет (11%).