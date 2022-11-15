Прожиточный минимум на 2023 год установили «исходя из границы бедности»

Госдума приняла законопроект, которым предлагается установить прожиточный минимум в 2023 году в размере 14375 рублей.
Об этом сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке к проекту закона говорится, что размер прожиточного минимума определен «исходя из прогнозируемой границы бедности».
Там же указана сумма на 2024 год — 15 049 рублей.
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