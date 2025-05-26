Пруд с лилиями и утками благоустроят в Карелии

Излюбленное место отдыха жителей поселка может преобразиться благодаря федеральной программе.

Пруд на Советской улице в Муезерском участвует в нацпроекте «Формирование комфортной городской среды». Если проект победит в голосовании, водоем расчистят, углубят, а на берегу появится смотровая площадка.

«В пруду растут прекрасные белые лилии и желтые кувшинки. Весной к нему вернулись утиные семейства и уже обзавелись здесь выводком. Сюда мы приходим ради уединения с природой, красоты и гармони», – отмечает депутат местного совета Инна Радкевич.

Пруд привлекает жителей природной красотой: здесь цветут лилии и кувшинки, гнездятся утки. Местные власти хотят сохранить его уют, добавив удобные зоны для отдыха.

Ранее пруд уже выигрывал голосование — тогда здесь появились дорожки и площадка. В этом году благоустройство продолжат.

Поддержать проект можно до 12 июня на сайте. Участвовать могут граждане от 14 лет.